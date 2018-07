Un bimbo di tre anni è rimasto gravemente ustionato ieri in seguito ad un attacco «deliberato» con l'acido in un negozio di Worcester: lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riporta il quotidiano britannico Independent.



L'attacco è avvenuto verso le 14:15 (le 15:15 in Italia) di sabato e il bimbo è stato ricoverato in ospedale con ustioni alle braccia e al volto.



Un uomo di 39 anni è stato arrestato e la polizia di West Mercia ha diffuso le immagini tre uomini che potrebbero avere informazioni sull'attacco, di cui non si conosce al momento il movente.

Domenica 22 Luglio 2018, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 14:07

