Seduto 12 ore vicino a un uomo di 140 kg, chiede il risarcimento danni alla compagnia aerea

Domenica 18 Novembre 2018, 15:39

Stephen Prosser, un uomo di 51 anni, ha denunciato la compagnia aerea British Airways che nel 2016 lo ha costretto a viaggiare accanto a un passeggero sovrappeso, un ex giocatore neozelandese di rugby.Come informa The Guardian, l'uomo asserisce che dato il volume ingombrante del suo vicino, che pasava circa 140 kg, ha dovuto assumere una posizione innaturale per ben 12 ore di volo, sulla tratta Bangkok-Heathrow, che a suo dire gli è costata la lussazione della spalla.«Era così grosso che per entrare nel sedile ha dovuto fare forza sui braccioli», ha affermato Prosser, ingegnere civile. L'uomo ha aggiunto che l'equipaggio della compagnia, al quale chiede circa 13.000 dollari di risarcimento danni, ha ignorato la sua richiesta di cambiare posto, asserendo che il volo era pieno.