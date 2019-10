Inghilterra, trovati 39 corpi in un container: arrestato un camionista 25enne

Orrore in Inghilterra . Sono stati trovati 39 corpi senza vita stipati in un container in una zona industriale nell'Essex, nel sudest del paese. Tra le vittime anche un adolescente. Lo scrive la, aggiungendo che un camionista 25enne nordirlandese è stato arrestato con il sospetto di omicidio. Il container era all'interno delle. Il sovrintenente Andrew Mariner ha affermato che:

A 25-year-old man has been arrested after 39 bodies were found inside a lorry in Essex this morning https://t.co/2vR0fVCtfM pic.twitter.com/qAflOX0x85