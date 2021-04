Covid, in Gran Bretagna si torna (in coda) nei pub e nelle palestre. Boris Johnson: «Massima cautela»

Pub e ristoranti aperti: in Gran Bretagna da oggi si può. Con le vaccinazioni che hanno superato la soglia di 40 milioni, si allenatano le misure. Ma non è un liberi tutti. Alle attività commerciali sarà permesso di riaprire solo all'aperto (almeno fino al 17 maggio). Una novità per il Regno Unito, visto nel 2021 c'è stato un lockdown generalizzato dopo un aumento consisente dei casi. Ma i vaccini hanno cambiato tutto e ora gli inglesi sono pronti a ripartire. Mettendosi in coda, già dal mattino presto.

APPROFONDIMENTI UK Gran Bretagna, raggiunta quota 40 milioni di vaccini.... REGINA ELISABETTA Morte del principe Filippo, la regina Elisabetta: «Provo un... IL FUNERALE Filippo e l'amore per le auto: anche l'ultimo viaggio a bordo... LONDRA Johnson oggi annuncia l'uscita dal lockdown: in GB riaperture dal...

Non si riesce a trovare un posto libero nei pub di Londra, che sono già stati prenotati nel weekend. Ma ad aprire nuovamente sono anche negozi, parrucchieri e palestre. È vero però che oggi non è una giornata di sole in Inghilterra. Temperature basse e neve minacciano gran parte della Nazione.

EDIT: we've had over 700 bookings through since we announced!! Please bear with us as we work our way through them.

Don't panic! We will get back to you soon 🙏 https://t.co/aF3PoiSUm5

— Water Lane Boathouse (@WaterLaneLeeds) March 3, 2021