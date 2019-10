​Ragazzino coperto di petrolio in spiaggia, ​la foto fa il giro del mondo: ecco chi è

La fotografia di un adolescente coperto di petrolio su una spiaggia del nord del Brasile è diventata virale nei giorni scorsi e ha riacceso il dibattito sull'inquinamento ambientale subito dalle coste di 233 località brasiliane, dopo l'enorme caduta di carburante avvenuta due mesi fa.

Secondo fonti locali, l'adolescente è stato identificato come Everton Miguel dos Anjos, 13 anni, che al momento dello scatta stava collaborando come volontario alla pulizia di una spiaggia nel comune di Cabo de Santo Agostinho, nello stato di Pernambuco. L'adolescente, che vive in quella zona con la sua famiglia, si era offerto come volontario insieme ai suoi fratelli e ai cugini per rimuovere i rifiuti di carburante.



Muita tristeza! Foto de Everton Miguel dos Anjos, de 13 anos, fotografado na praia do Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco) imerso em óleo viraliza no mundo todo. “Quando eu vi o óleo, pensei em várias coisas. Na tristeza, no trabalho da minha mãe e em ajudar.”

Foto: Leo Malafaia pic.twitter.com/ErXr296b7P — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) 26 ottobre 2019

«Avevo chiesto a mia madre il permesso di aiutare a pulire la spiaggia e me l'ha dato, ma a condizione che non mi sporcassi!», ha raccontato Everton. In quell'occasione il fotografodell'agenzia di stampa francese AFP, ha immortalato l'adolescente coperto di petrolio, e la foto in poco tempo è diventata virale.

Al momento sono le squadre dell'esercito che si stanno occupando delle attività di pulizia e hanno vietato la partecipazione di minori tra i volontari.

