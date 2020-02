Insegnante muore a 26 anni per un'overdose di paracetamolo: «Stava male, ma l'ambulanza si è rifiutata di venire a casa»

Prende accidentalmente troppo paracetamolo e muore. Amber Hickford, 26 anni, di Rochdale, Greater Manchester, aveva una brutta infezione alle vie urinarie che le aveva causato un grave mal di stomaco e forti vertigini. Per cercare di sedare i sintomi ha assunto del paracetamolo ma in quantità eccessive, così ha chiamato i soccorsi che però non sono mai arrivati in tempo.

La giovane insegnante sarebbe stata codificata in modo errato e sul posto non è giunta nessuna ambulanza. Amber è stata trovata dal suo ragazzo priva di sensi a casa, dopo essersi addormentata dopo aver preso le medicine. Quando sono arrivati i medici per la ragazza non c'era più nulla da fare.

Come riporta il Sun, circa due giorni prima era stata in ospedale dove le era stata diagnosticata l'infezione e le erano stati prescritti gli antidolorifici. La ragazza ha preso le medicine, ma ha iniziato a stare male, così hanno chiamato i soccorsi che però hanno detto che il caso non era così urgente da richiedere un'ambulanza, sebbene il fidanzato avesse specificato che la 26enne non riusciva a muoversi.

Amber si è rifiutata di andare in ospedale, così l'ha messa a letto ed è andato a spostare la macchina, quando è tornato l'ha sentita russare e l'ha lasciata dormire, ma dopo due ore si è accorto che non respirava più. Le analisi post mortem hanno confermato che ad ucciderla sarebbe stata un'overdose di paracetamolo, ma se fosse stata visitata in tempo si sarebbe potuta salvare.

Ora la famiglia ha sporto denuncia, chiedendo che venga fatta giustizia. Il servizio di ambulanze si è difeso, per ora, dicendo che la diagnosi non era stata codificata nel modo corretto e che comunque era stato detto loro di andare in pronto soccorso.

Ultimo aggiornamento: 26 Febbraio, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA