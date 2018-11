Insegnante di piano pubblica un video hot con il figlio di 18 mesi: condannata a 10 anni

Mum caged for filming herself breastfeeding baby while sexually abusing it https://t.co/0RgeaVLhal — Irish Sun (@IrishSunOnline) 21 novembre 2018

Giovedì 22 Novembre 2018, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 17:18

Un'insegnante di piano statunitense è stata condannata a 10 anni di reclusione per aver filmato e diffuso sul web video in cui allatta e abusa sessualmente del figlio di appenna 18 mesi., 34enne di Tallahassee, in Florida, è una madre single e ha dichiarato in tribuale di «vergognarsi» per aver girato quei filmati, ma anche di non credere che «sia un crimine». «Moralmente non è giusto - ha proseguito - ma sento di essere stata sovraccaricata dall'accusa». La donna, inoltre, ha provato a giustificarsi dicendo di avere problemi di autostima, dopo l'abbandono da parte del padre del bambino.Nei video incriminati si vede la donna allattare il figlio, ma anche massaggiarlo con dell'olio e mostrarne i genitali. Per il tribunale americano che l'ha giudicata si tratta di materiale pedopornografico, che le costerà 10 anni di reclusione. Leigh Felten è stata scoperta e denunciata dalla compagna di un uomo che aveva acquistato su internet i suoi filmati, ma anche avuto incontri di natura sessuale con lei. Per questo motivo, una volta scontata la pena, l'insegnante di piano dovrà affrontare un nuovo processo. Il bambino è stato dato in custodia al padre naturale.