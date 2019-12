​Installate le prime fotocamere al mondo per rilevare l'uso improprio dei cellulari durante la guida

Il Road Safety Centre del New South Wales in Australia ha annunciato l'installazione delle prime telecamere al mondo che rilevano l'uso improprio dei telefoni cellulari durante la guida. Il sistema sarà operativo da oggi e mira a ridurre drasticamente gli incidenti stradali.



I dispositivi utilizzano l'intelligenza artificiale, funzionano sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica e indipendentemente dalla velocità dell'auto. Durante il periodo di prova, il sistema è stato in grado di rilevare oltre 100.000 conducenti che utilizzavano il cellulare durante la guida.



Le autorità hanno riferito che durante i primi tre mesi i trasgressori riceveranno solo delle lettere di avvertimento. Tuttavia, dopo questo periodo dovranno pagare multe che andranno dai 344 ai 457 dollari australiani (208 - 281 euro), tali importi subiranno una maggiorazione se l'infrazione verrà commessa in una zona dove sono presenti delle scuole. © RIPRODUZIONE RISERVATA