Internet, la California sfida il governo Usa sulla neutralità della rete

Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Neanche il tempo di approvare una nuova legge sulla neutralità della rete che è già scontro con il governo.La California vara un inedito quadro normativo attorno allo strumento più potente del nostro tempo, internet appunto, e una manciata di ore dopo il dipartimento di Giustizia trascina lo stato ribelle ed il suo provvedimento dritti in tribunale.Il governatore democratico Jerry Brown firma un codice che, tra le altre cose, impedisce agli operatori di bloccare o rallentare determinati contenuti o specifiche applicazioni e di imporre delle tariffe maggiorate in cambio dell’accesso a binari web più veloci.Stop ai “favoritismi”, dunque, a vantaggio di questo o di quel fornitore. Ma stop soprattutto al rischio concreto che gli utenti possano essere spinti, addirittura in maniera subdola, a fruire di certi servizi anziché di altri.Al via dal primo gennaio 2020, insomma, un complesso di regole che faccia della rete un luogo per l’appunto neutrale ed al tempo stesso sicuro.Con l’avvento del cosiddetto internet of things, infatti, sempre più dispositivi sono connessi e sempre più dispositivi sono potenzialmente oggetto di attacchi hacker.Ma è proprio il volerli schermare, in qualche modo proteggere, che piace poco al governo federale.Governo federale che, al di là dei colossali affari che ci sono in gioco con i colossi delle telecomunicazioni a stelle e strisce, in fatto di sicurezza ci tiene a rimanere il solo a poter decidere.E a prendere la parola da Washington è il ministro della Giustizia Jeff Session in persona: «Secondo quanto scritto nella nostra costituzione, non sono gli stati a doversi pronunciare su questioni del genere. Ma il governo federale».E rilancia: «Ancora una volta la California pone in essere un tentavo estremo e illegale di sovvertire le politiche nazionali. Il dipartimento di Giustizia non dovrebbe spendere tempo e risorse per cose del genere, ma c’è in gioco il nostro ordine costituzionale».La più grande economia interna degli Stati Uniti (e la quinta a livello mondiale!) finisce dunque in tribunale.Facile immaginare da che parte possa schierarsi il presidente Donald Trump che, proprio con la California, si è già trovato più volte in rotta di collisione su temi quali emissioni ambientali e immigrazione clandestina.Una California paragonabile allo studente genio e primo della classe che, a viso aperto, sfida il suo professore.