Calcoli renali, intervento da record: ne sono stati rimossi 156 a un paziente di 50 anni

I medici di un ospedale di Hyderabad, India, hanno rimosso 156 calcoli renali a un paziente di 50 anni. L'intervento costituisce un primato nel Paese, poiché il numero dei calcoli estratti mediante laparoscopia ed endoscopia è il più elevato, secondo quanto riportato dai media locali.

Il paziente aveva sviluppato un dolore improvviso all'addome e le analisi effettuate hanno mostrato una cospicua presenza di calcoli a un rene.

Hyderabad Doctors Remove Record 156 Kidney Stones From Single Patient https://t.co/WLmIByK5FQ pic.twitter.com/gp2nJSic2D — NDTV News feed (@ndtvfeed) December 16, 2021

Inoltre, gli specialisti hanno rilevato che l'organo era vicino all'addome, invece della sua consueta posizione. «Sebbene la presenza del rene in una posizione anormale non sia la causa del problema, la rimozione dei calcoli renali in una posizione anormale è stata sicuramente un compito impegnativo», hanno affermato fonti vicine all'ospedale.

Dopo l'intervento medico, il paziente sta già bene ed è tornato alla sua routine quotidiana.