Intrappola le figlie e prova ad ucciderle, la minore muore: «Ci ha detto di entrare per aiutarla con i gatti»

Domenica 23 Settembre 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 12:11

Chiede alledi aiutarla a liberare dei gattini e una volta nella stanza si accanisce su di loro. Julie Ann Orellana, originaria del West Virginia haferito ad una gamba l'altra bambina di 11 avventandosi su di loro con unLa donna è stata arrestata il giorno dopo l'omicidio, quando è stata intercettata dalla polizia. Gli agenti l'hanno trovata in possesso di un coltello molto affilato, di una pistola e di una lettera di sei pagine in cui spiegava la dinamica, nei minimi dettagli, di quello che doveva essere il suo progetto. Orellana voleva uccidere entrambe le figlie e togliersi la vita, ma la più grande, dopo aver visto morire la sorella e aver ricevuto una coltellata, è riuscita a fuggire dai vicini di casa, mettendosi in salvo e lanciando l'allarme.Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per la piccola di 8 anni non c'è stato nulla da fare, le numerose coltellate e il colpo di arma da fuoco sono stati fatali. La bimba più grande è stata portata in ospedale, ma è fuori pericolo ed è stata in grado di raccontare la dinamica alla polizia. Come riporta il Daily Mail , la donna avrebbe adescato le figlie in casa con la scusa di aiutarla a prendere dei gattini sotto il letto, una volta in casa le ha bloccate e ha cercato di attuare il suo piano omicida.