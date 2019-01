Mega invasione di meduse sulle spiagge australiane

Thousands stung as strong winds push venomous bluebottles ashore https://t.co/puIDNLrWOw pic.twitter.com/v8wjUJIqYq — Melbourne News (@MelbourneBrk) 4 gennaio 2019

Martedì 8 Gennaio 2019, 17:15

Questa settimana, oltre 13mila persone sono state attaccate dalle meduse sulle spiagge di Queensland, in Australia. A causa del gran numero di animali molto vicini alla costa, le autorità della regione sono state costrette a chiudere temporaneamente le spiagge, come riferito dai media locali.Jeremy Sturges, ufficiale del Surf Life Saving, la massima organizzazione di salvataggio in acqua dello Stato, ha definito questo evento come una vera e propria epidemia che non si era mai verificata prima. Nel giro di poche ore, circa mille persone sono state attaccate dalle meduse.Il funzionario ha raccontato che gli effetti sui corpi delle vittime sono stati diversi e sono state segnalate anche reazioni allergiche molto gravi. Tra le raccomandazioni annunciate dalle autorità è stato consigliato di rimuovere i tentacoli con un asciugamano, lavare la zona con acqua di mare, detergere la ferita in acqua calda e, se necessario, utilizzare impacchi di ghiaccio.