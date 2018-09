Investito da un'auto, viene salvato dallo zainetto

Venerdì 14 Settembre 2018, 18:32

Nella città di Yinchuan in Cina, un bambino di tre anni è stato salvato dal suo zainetto, che lo ha protetto dalle ruote dell'auto che lo ha investito.L'incidente è avvenuto nei primi giorni di settembre, quando il piccolo stava giocando accovacciato nei pressi dell'entrata di un complesso residenziale. Improvvisamente, un'auto non si è accorta del bambino e si è avvicinata fino a investirlo.La madre al momento dell'incidente era a pochi metri di distanza, ma non si è resa conto di quanto stava accadendo. Appena, però, si è accorta del fatto è andata in soccorso del minore, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.