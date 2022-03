Iodio e attacchi nucleari, come funziona la profilassi e come funziona la tiroide quando si assume

Iodoprofilassi: cosa vuol dire e ha senso farla a prescindere? La carenza di iodio è un problema per questo esiste già la iodoprofilassi che serve ad assumere iodio. La iodioprofilassi, infatti, è già raccomandata. Il sale iodato, che non è un farmaco ma semplice sale da cucina con quantità fisiologiche di iodio, aggiunge iodio all’alimentazione e ne integra la carenza. Ed è anche una efficace misura di intervento per la protezione della

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati