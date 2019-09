iPhone cade dall'aereo: dopo più di un anno lo ritrovano funzionante e con il video dell'incidente

Se le cae el iPhone desde una avioneta y lo recupera 13 meses después

El teléfono del fotógrafo islandés Haukur Snorrason resistió a 60 metros de caída libre y condiciones climáticas extremas. pic.twitter.com/Do9l47UmEJ — RT en Español (@ActualidadRT) 26 settembre 2019

Un fotografo islandese ha raccontato di aver recuperato il suo cellulare, ancora funzionante, dopo oltre un anno nonostante una brutta caduta dall'aereo su cui viaggiava per scattare delle foto.Haukur Snorrason, di Reykjavik, ha raccontato dal suo account di Facebook che nell'agosto 2018 ha fatto un tour aereo sul fiume Skafta nell'Islanda meridionale per scattare delle fotografie. Ad un certo punto, durante il volo ha deciso di fare un video con il suo iPhone, tuttavia a causa del forte vento il dispositivo gli è scivolato dalle mani e lo smartphone è caduto su un terreno roccioso da un'altezza di circa 60 metri.Il fotografo ha chiesto a un agricoltore della zona di aiutarlo a cercare il cellulare nell'area, ma le ricerche non hanno portato a nulla. Dunque, Snorrason si era convinto di aver perso per sempre il dispositivo. Qualche giorno fa, però, dopo più di un anno, l'uomo ha ricevuto una telefonata con la quale lo avvertivano che alcuni turisti avevano ritrovato il suo cellulare.Con grande sorpresa il fotografo ha potuto riavere il telefono che a distanza di più di un anno e nonostante la caduta è ancora funzionante e ancora conserva tutti i dati registrati tra i quali il video che documenta la caduta che ha fatto il telefono.

Venerdì 27 Settembre 2019, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 15:33

