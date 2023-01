Diverse esplosioni - tre o quattro secondo testimoni - si sono verificate a Isfahan in Iran, e canali Telegram legati alle Guardie rivoluzionarie riferiscono che un deposito munizioni delle forze armate iraniane è stato colpito da un drone. Lo scrive Iran International su Twitter. Un video delle esplosioni sarebbe stato postato sugli stessi canali Telegram, mentre immagini di esplosioni sono visibili su Twitter.

Secondo la tv di stato iraniana Irib, che cita fonti ufficiali nell'esplosione - non si fa menzione di più di una deflagrazione - non ci sono stati feriti. «L'esplosione è avvenuta in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa, e secondo il vicegovernatore di Isfahan non ci sono vittime», ha affermato Irib, ripresa dalla Reuters online. Il funzionario, Mahammad Reza Jannesar, ha dichiarato alla tv di Stato: «Si stanno esaminando i danni e indagando le cause dell'esplosione... i risultati verranno annunciati più tardi».

