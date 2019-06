Iran, le compagnie aeree cambiano rotte: Teheran pubblica il video dell'abbattimento del drone Usa

Il drone americano abbattuto ieri dall'Iran ha ricevuto «ripetuti avvertimenti radio» di non entrare nello spazio aereo di Teheran. Lo ha scritto l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Majid Takht-e Ravanchi, in una lettera inviata al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per riferire i dettagli dell'accaduto. Per Teheran, il velivolo era «impegnato in una chiara operazione di spionaggio».



Il presidente Usa Donald Trump ha inviato un messaggio nel corso della notte all'Iran, tramite l'Oman, mettendo in guardia Teheran su un «attacco imminente». Lo riferiscono responsabili iraniani, citati dal sito della Reuters. «Nel messaggio, Trump ha detto di essere contro la guerra e di voler parlare con Teheran di varie questioni», si afferma. «Ha dato un breve tempo per una risposta, ma il responso immediato è stato che questa è materia di decisione della Guida Suprema Ali Khamenei, al quale il messaggio è stato inoltrato»..

Lufthansa ha comunicato che i suoi aerei non sorvoleranno lo stretto di Hormuz ed il golfo dell'Oman dopo l'abbattimento di un drone americano. Lo ha detto alla Bild online un portavoce della compagnia aerea spiegando che la decisione di cambiare le rotte, assunta già ieri, è legata a ragioni di sicurezza.



La compagnia aerea australiana Qantas ha annunciato di aver modificato le sue rotte in Medio Oriente per evitare di sorvolare lo stretto di Hormuz e il Golfo dell'Oman, area in cui si è registrata una escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran. In una nota, la Qantas ha spiegato che il cambio di rotta avrà effetto sui collegamenti aerei tra Londra e l'Australia, aumentando la durata del volo. Anche la compagnia olandese Klm ha annunciato un provvedimento simile.

