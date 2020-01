Rohani: «Soleimani ha lottato contro l'Isis, ora Europa a rischio. Taglieremo i piedi agli Usa»

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha affidato a Twitter molte osservazioni dopo l'attacco di questa notte contro le basi statunitensi in Iraq. In particolare, Rohani ha parlato della figura di Soleimani, il generale ucciso in un'operazione dalle forze americane. «Il generale Soleimani ha combattuto eroicamente contro l'Isis, al Nusra, Al Qaeda e altri. Se non fosse stato per la sua guerra al terrorismo, le capitali europee sarebbero ora in grande pericolo, La nostra risposta finale alla sua uccisione consisterà nel cacciare tutte le forze Usa dalla regione», ha aggiunto.

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 8, 2020