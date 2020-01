Iran, cosa succede adesso dopo la morte di Soleimani: è Esmail Ghaani il nuovo capo delle Forze Quds dei Guardiani della Rivoluzione

«Come dire che si possa sostituire Napoleone», con queste parole l'analista Nicola Pedde, dell'Institute of Global Studies (IGS) di Roma, commenta la nomina del nuovo capo delle Forze Quds dei Guardiani della Rivoluzione iraniani: il generale Esmail Ghaani. Meno di 24 ore dopo l'attentato che ha ucciso il generale Qassem Soleimani all'aeroporto internazionale di Baghdad nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha nominato Ghaani quale successore del «comandante ombra». La scelta di nominare Ghaani a capo delle Forze Quds, l’unità d'élite dei Pasdaran assegnata alle operazioni all’estero, rappresenta un elemento di continuità con il passato. «Ghaani è uno dei comandanti più decorati nella guerra contro l’Iraq. Il mandato della Forza al-Quds sarà esattamente quello che era durante il comando del martire Soleimani», affermato Khamenei in una lettera. La Guida Suprema ha prontamente sostituito Soleimani con il suo vice proprio per enfatizzare il concetto che tutto nella strategia iraniana resterà esattamente com'era prima, nonostante la perdita enorme. Eppure, la sensazione è che niente sarà uguale a prima.

Ghaani ha 64 anni, ed è nato a Mashhad, nella cui provincia inizia la sua carriera militare. Ha combattuto nella guerra tra Iran e Iraq nel corso degli anni Ottanta a fianco di Soleimani e dal 1997 ha servito il generale come suo vice. Nel 2012 è stato inserito nella lista del Dipartimento del Tesoro americano tra i soggetti colpiti da sanzioni, con l'accusa di aver fornito aiuto finanziario ai gruppi sostenuti da Teheran e sparsi in Medio Oriente. Ghaani è stato anche accusato di essere coinvolto nel trasferimento di armi verso l'Africa occidentale. Viene considerato molto più incline a un approccio violento contro Israele, viste le critiche feroci e cariche di odio dirette al nemico giurato di Teheran, e una delle figure chiave dell'influenza iraniana in Siria, dove la Repubblica Islamica è schierata dalla parte del dittatore Bashar al-Assad.



Con la scomparsa di Soleimani e la nomina di Ghaani, il mondo diventa potenzialmente un luogo più pericoloso. Sebbene sia difficile prevedere il futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Iran dopo l'operazione USA che ha ucciso il generale considerato in patria come una celebrità, è lecito pensare che il negoziato tra Washington e Teheran e dunque le chance di raggiungere un nuovo accordo sul nucleare siano da dichiarare definitivamente «defunti». Ora c'è da temere un’accelerazione nel processo di consolidamento delle frange più radicali del sistema politico e militare iraniano. Il motivo lo spiega Pedde: «Con la morte di Soleimani viene paradossalmente meno l’unica e ultima garanzia negoziale degli Stati Uniti con l’Iran, l’interlocuzione diretta di Washington con l’apparato della sicurezza di Teheran e, più in generale, con l’uomo che più di ogni altro aveva esperienza e visione sul piano regionale e globale». Soleimani era l'anello di congiunzione fondamentale nel vasto panorama di milizie e forze sciite sparse in Medio Oriente, spesso espressione di posizioni diverse l'una dall'altra, e che Ghaani adesso è chiamato tenere insieme. Il compito non sarà certo semplice.