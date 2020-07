Iran, incidente nella centrale nucleare di Natanz: avviata un'inchiesta

L'Organizzazione per l'energia atomica iraniana ha reso noto che «un incidente» è avvenuto nelle scorse ore in un deposito in costruzione all'aperto nel complesso nucleare di Natanz, nel centro del Paese, senza provocare vittime. Secondo il suo portavoce, Behrouz Kamalvandi, citato dall'Irna, non ci sarebbe alcun rischio di fuoriuscita di radiazioni perché il sito era inattivo. Non è stato tuttavia fornito alcun dettaglio sulla natura dell'incidente, avvenuto in una delle principali strutture per l'arricchimento dell'uranio nella Repubblica islamica. È stata avviata un'inchiesta sull'episodio. Ultimo aggiornamento: 13:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA