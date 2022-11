«Può superare tutti i sistemi di difesa aerea». L'Iran presenta così il primo missile ipersonico nazionale. «Non credo che ci saranno tecnologie in grado di resistergli per decenni». Non si nasconde l'entusiasmo il comandante della Forza aerospaziale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, Amir Ali Hajizadeh, al momento dell'annuncio. Teheran fa un passo avanti rispetto ai rivali. Cina, Russia e Corea del Nord hanno dichiarato di voler sviluppare questi sistemi missilistici avanzati. Mentre gli Stati Uniti hanno compiuto recenti progressi nel settore. La domanda, però, è se la nuova arma sarà fornita a Mosca per la guerra in Ucraina.

I missili ipersonici sono in grado di viaggiare a una velocità superiore a cinque volte quella del suono (Mach 5). Possono eseguire manovre complesse, il che li rende molto difficili da intercettare dai sistemi di difesa aerea.

Iran has developed an advanced hypersonic ballistic missile capable of piercing through advanced air defense systems. The announcement came on the 11th death anniversary of Hassan Tehrani Moqaddam, known as the "father of Iran's missile program". pic.twitter.com/Ya4l3PXK9h — Syed Zafar Mehdi (@mehdizafar) November 10, 2022

Le preoccupazioni israeliane

Per Israele, la costruzione del missile ipersonico da parte dell'Iran è una minaccia. Il quotidiano iraniano “Tehran Times” ha titolato: “Meno di 4 minuti a Tel Aviv”.

I dubbi sull'annuncio

Molti analisti pensano che si tratti di un annuncio destinato a distrarre l’opinione pubblica interna ed esterna dai disordini causati dalla morte di una giovane arrestata dalla polizia per non aver indossato lo chador, il velo islamico.

I sospetti nucleari

La scorsa settimana, l’Iran ha anche testato il suo Ghaem 100, un veicolo di lancio spaziale a tre stadi in grado di lanciare satelliti fino a 80 kg di peso in orbite a 500 km sopra la Terra. Gli Stati Uniti, tuttavia, ritengono che la tecnologia possa essere utilizzata anche per il dispiegamento di testate nucleari. In queste circostanze, la notizia di un missile ipersonico potenzialmente in grado di penetrare le difese aeree è allarmante.