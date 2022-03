Iran, nave che trasportava auto affondata a 45 km da Asaluyeh: equipaggio in acqua con i giubbotti di salvataggio

Una nave emiratina che trasportava automobili è affondata vicino alle acque iraniane (45 km da Asaluyeh).

L'Iran dice di aver inviato navi ed elicotteri per salvare i 30 membri dell'equipaggio e i passeggeri che ora galleggiano con giubbotti di salvataggio. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale del paese IRNA. Il video e l'immagine sono di Iran international english.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Ucraina-Russia, il doppio filo dei mediatori dal fronte siriano... LE MISURE Biden: stop petrolio russo. La risposta del Cremlino: «Niente... GLI SCHIERAMENTI Putin, chi sono i suoi alleati? Dall'Iran a Venezuela e Cina ecco...

An Emirati vessel carrying cars has drowned near the Iranian waters (45km from Asaluyeh).

Iran says it has sent vessels and choppers to rescue the 30 crew members & passengers who are now floating with life jackets. pic.twitter.com/S4NORbhxxk

— Iran International English (@IranIntl_En) March 17, 2022