Soleimani, 35 morti nella calca ai funerali. L'Iran: «Tredici scenari per vendicarlo»

Almeno 35 persone sono morte nella calca durante la cerimonia di sepoltura del generale Soleimani a Kerman, la sua vittà natale in Iran. Ai funerali ieri hanno partecipato milioni di persone: il bilancio è di 35 morti e 48 feriti. Intanto il segretario del Consiglio, contrammiraglio Ali Samkhani, citato da Farsnews, ha annunciato che «13 scenari sono stati valutati nel Supremo consiglio di sicurezza nazionale per la vendetta dell'Iran dopo l'assassinio del generale Soleimani, e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Usa».

«Prometto alla nazione eroica che la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione, perché sulla base delle dichiarazioni della nostra Guida tutte le forze di resistenza sono pronte a vendicare l'azione degli Stati Uniti», ha sottolineato Shamkhani.

