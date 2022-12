L'Iran abolisce la polizia morale, l'annuncio dopo le proteste

Il procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Montazeri ha annunciato che la polizia morale è stata abolita dalle autorità competenti, ha riferito oggi l`agenzia di stampa Isna. «La polizia morale non ha niente a che fare con lamagistratura, ed è stata abolita da chi l`ha creata», ha detto ieri nella città santa di Qom dopo le proteste dei giorni scorsi.

Quattro persone intanto, sono state giustiziate in Iran per presunto spionaggio per conto di Israele. Secondo quanto riferito dall'agenzia Irna, avrebbero danneggiato proprietà pubbliche e sarebbero state coinvolte nel rapimento di civili.