Soleimani, l'America riscopre la paura: città blindate, da New York a Los Angeles, allarme cyberattacchi

Cresce l'allerta negli Stati Uniti dopo l'uccisione di Soleimani. Nelle principali città americane - da New York a Chicago, da Los Angeles a San Francisco e Miami - sono state elevate le misure di sicurezza con il dispiegamento di forze di polizia aggiuntive a protezione dei possibili obiettivi. Il Dipartimento di Stato statunitense sottolinea, comunque, che al momento, dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, «non esiste alcuna specifica, credibile minaccia dall'Iran».

Lo stesso dipartimento per la sicurezza nazionale americano, mette in guardia però dal rischio di un'ondata di cyber attacchi, con le reti informatiche Usa possibile obiettivo degli hacker di Teheran. Non solo quelle del governo federale, ha spiegato il responsabile per la cyber sicurezza Chris Krebs, spiegando che l'offensiva potrebbe essere su larga scala. «È una minaccia che non riguarda solo il governo federale», ha spiegato Krebs: «Bisogna prestare molta attenzione a tutti i sistemi critici del nostro Paese, ed assicurarsi che ci sia un controllo su tutti gli accessi». Intanto i democratici accusano l'amministrazione Trump di non avere un vero piano per difendere il Paese da qualunque tipo di attacco, sottolineando come il dipartimento creato dopo l'11 settembre 2001 per proteggere gli Usa dal terrorismo è stato riorientato negli ultimi anni sulla lotta all'immigrazione clandestina.



