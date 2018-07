Iran, scossa di terremoto magnitudo 5.9 nel pomeriggio: 300 feriti

Sono poco meno di 300 le persone ferite nel terremoto di magnitudo 5.9 che ha scosso, in Iran, la città di Tazehabad nella provincia occidentale di Kermanshah alle 14.45 ora locale di domenica. A riferirlo, l'agenzia stampa iraniana Irna citando il governatore della provincia di Kermanshah Hushang Bazvand.



Il sisma ha avuto oltre 40 scosse di assestamento ed è stato preceduto da una scossa di 5.7 gradi Richter in una regione al sud del Paese. Finora non risultano vittime. Coinvolte per danni 951 abitazioni nelle città e nelle zone rurali del Kermanshah, di cui un centinaio completamente distrutte. Nel novembre del 2017 un terremoto di magnitudo 7.3 ha scosso Kermanshah vicino al confine con l'Iraq provocando 620 morti e oltre 12 mila feriti. Si stima che ci siano stati danni per l'equivalente di circa 1.430 miliardi di dollari

Lunedì 23 Luglio 2018, 01:30 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 06:23

