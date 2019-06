Iran-Usa, dialogo a rischio: ecco le nuove sanzioni di Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

NEW YORK - Si avvicina l'estate, e a Washington si respira una tensione torrida simile a quella che nel 2017 vide il confronto fra Usa e Corea del Nord arrivare ai limiti di una guerra. Oggi il nemico che spinge Donald Trump verso l'orlo del baratro è l'Iran. Con una manovra a tenaglia, in parte economica e in parte militare, la Casa Bianca stringe il cappio intorno a Teheran, generando non poco nervosismo fra gli alleati, non solo europei. L'ultimo passo compiuto dal presidente Usa è di imporre sanzioni contro la Persian Gulf Petrochemical Industries Company (Pgpic), la più grande holding petrolchimica dell'Iran, responsabile del 50 per cento delle esportazioni del settore petrolchimico di Teheran. Il provvedimento colpisce anche 39 aziende surrogate o collegate alla Pgpic.