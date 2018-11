Iran: gli Usa esentano l'Italia e altri 7 Paesi dalle sanzioni. Rohani: «Misure illegali e ingiuste»

Mettendo l'Iran sotto una "massima pressione" gli Stati Uniti di Donald Trump hanno formalizzato l'entrata in vigore di un secondo round di sanzioni che colpiscono oltre 700 tra banche, aziende e individui di cui 300 sono nuovi target. Sono i settori bancario, energetico e delle spedizioni marittime ad essere presi di mira. Lo ha spiegato il segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin, dicendo che ad essere colpite sono anche oltre 50 banche con le loro controllate all'estero. «Più di 900 target sono stati presi di mira durante questa amministrazione in meno di due anni, una cosa mai vista», ha aggiunto dicendo che con la mossa odierna è «la più grande mai realizzata dal Tesoro in un solo giorno contro l'Iran». Con essa avviene formalmente l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo nucleare «completamente errato» sottoscritto nel luglio 2015 dall'amministrazione Obama e dalle principali potenze mondiali per mettere sotto controllo il programma nucleare iraniano in cambio della rimozione di tutte le sanzioni (avvenuta nel gennaio 2016). Con l'iniziativa odierna, le sanzioni Usa sono tornate in vigore nella loro interezza. «L'imposizione di una pressione finanziaria senza precedenti sull' Iran dovrebe chiarire al regime iraniano che affronterà un isolamento finanziario e una stagnazione economica crescenti fino a quando non cambierà in modo significativo il suo comportamento destabilizzante». Per Washington, Teheran è il «più grande sponsor di terrorismo nel mondo». .

«Siamo in una situazione di guerra economica. Non penso che nella storia americana ci sia mai stato qualcuno alla Casa Bianca che abbia violato a tal punto il diritto e le convenzioni internazionali», ha affermato il presidente iraniano Hassan Rohani. «Aggireremo queste sanzioni illegali e ingiuste con fierezza», ha aggiunto.



Il presidente iraniano Hassan Rohani ha sostenuto che l'amministrazione del presidente americano Donald Trump ha inviato in Iran quattro mediatori per convincere Teheran a riprendere i colloqui con Washington. Si tratta di quattro capi di Stato presso l'Assemblea generale dell'Onu, ha detto Rohani, sottolineando però che la ripresa di qualsiasi colloquio deve dipendere dall'impegno americano a mantenere le sue promesse. «Non abbiamo alcun problema a dialogare, a condizione che l'altra parte attribuisca il giusto valore alle sue promesse», ha detto il presidente iraniano parlando a una riunione del ministero delle Finanze. Ritenendo che gli Stati Uniti siano isolati, Rohani ha detto che l' Iran ha «ottenuto risultati politici e legali». Per questo, gli americani «stanno mandando incessantemente messaggi di richiesta di dialogo», ha sostenuto Rohani.

«Non siamo solo noi a volere che si accorci sempre più il mandato di questa Amministrazione Usa, anche i loro alleati europei mi hanno detto che questo è un loro desiderio», continua il presidente iraniano Rohani, rivolgendosi a dirigenti e funzionari del ministero iraniano dell'Economia e delle Finanze. «Oggi non siamo gli unici arrabbiati per le politiche degli Stati Uniti, anche le aziende e i governi europei lo sono», ha rimarcato Rohani, stando a quanto riportato dal suo sito web. Secondo il presidente, con le sanzioni Washington sta «solamente mettendo pressione sulla popolazione» iraniana. «Non penso che nella storia ci sia stata un'altra Amministrazioni degli Stati Uniti così contraria alla legge e ai trattati internazionali - ha proseguito - Tutte hanno violato la legge, ma queste persone non hanno rivali. Non ho mai visto un'Amministrazione alla Casa Bianca razzista come questa e da queste persone non ci si può aspettare altro».



Rohani ha quindi sottolineato che durante la «mia ultima visita a New York (a settembre in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ndr), i leader di quattro Paesi hanno provato a mediare per conto dell'attuale presidente degli Stati Uniti». Ma secondo Rohani, «non c'è bisogno di inviare messaggi. Onorate i vostri impegni e dialogheremo». Il presidente iraniano ha aggiunto che da parte iraniana «non c'è problema» a dialogare, «a condizione che l'altra parte dia valore ai suoi impegni e alle sue promesse». «Guardate quanti Paesi stanno sostenendo gli Stati Uniti - ha concluso Rohani - Oggi la stragrande maggioranza dei Paesi di tutto il mondo, ad eccezione di due o tre Stati, sostiene il piano d'azione congiunto globale (l'accordo sul programma nucleare iraniano, ndr) e questa è una vittoria diplomatica per l'Iran».