Cos'è l'Iron Dome? Il sistema di difesa israeliano che neutralizza i missili di Hamas. «Costa 50 milioni di dollari a batteria»

Sistema d'arma mobile per la difesa antimissile. È l'Iron Dome, ovvero la Cupola di Ferro di Israele. Comprende un radar e missili in grado di tracciare e neutralizzare qualsiasi razzo o missile lanciato da Hamas. È particolarmente utile nella difesa da razzi, artiglieria e mortai, nonché da aerei, elicotteri e veicoli aerei senza pilota (UAV). Ma ha un costo non indifferente.

Israele, uno dei ragazzi sopravvissuti: «Ci hanno lanciato una granata nel nascondiglio, sangue ovunque»

Origini

Durante la seconda guerra del Libano (2006), gli Hezbollah libanesi spararono circa 4 000 razzi che colpirono il nord di Israele, includendo il porto di Haifa, uccidendo 44 civili (anche arabo-israeliani) forzando all'evacuazione di 250 000 persone.

Breaking News 🚨

Yet another video captures Israel's Iron Dome defense system intercepting #Hamas missiles, safeguarding the citizens of #Israel from danger



Hezbollah Putin and Iran #IsraelPalestineWar When Hamas Gaza Strip #FreePalastine #IsraelHamasWar Egypt #GazaUnderaAttack pic.twitter.com/bziazIcJRH — Shyama Chowbey (@Sham_0918) October 9, 2023

Caratteristiche

Il sistema è stato progettato per contrastare i razzi balistici a corto raggio e i proiettili d'artiglieria da 155 mm con una gittata di circa 70 km. Può operare di giorno e di notte sotto condizioni meteo avverse. È in grado di rispondere a molteplici minacce simultaneamente. Ha tre componenti: il radar, il sistema di gestione, l'unità di fuoco dei missili e un dispositivo mobile a rimorchio che può contenere venti missili "Tamir".

Come funziona

L'Iron Dome è costituito da unità trainate da camion, ognuna delle quali spara missili a guida radar per contrastare minacce a corto raggio tra cui razzi, mortai e droni mentre sono a mezz'aria. Utilizza un meccanismo basato sull'intelligenza artificiale, che determina se un razzo in arrivo costituisce una minaccia e colpirà un'area popolata. Altrimenti, l'Iron Dome ignora il razzo e lo lascia entrare nello spazio aereo di Israele, come sottolineato dalla Reuters.

Costo

Il costo? Non indifferente. Circa 50 milioni di dollari per batteria, che hanno 20 missili ciascuno (quindi circa 2 milioni a razzo). Non costa poco, come riportato dal Times. Attualmente Israele ne ha cinque. Ma il Congresso degli Stati Uniti ha votato circa 300 milioni di dollari per contribuire a colmare il divario, motivo per cui mercoledì le forze di difesa israeliane trasporteranno una batteria all’aeroporto Ben Gurion per essere fotografate dietro il presidente americano.