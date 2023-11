La giovane modella Isis Freitas è morta a 22 anni. Si pensa alla tubercolosi.

​Isis Freitas è morta domenica scorsa all’età di 22 anni. A confermare la notizia della scomparsa dell’attrice e modella brasiliana sui social è stato il team dell’agenzia LMA Produções che ha scritto:«Le nostre più sincere condoglianze ad amici e famiglia». Freitas era stata ricoverata d’urgenza in ospedale, dove era già arrivata in gravi condizioni. La causa del decesso non è ancora stata resa nota, ma i media brasiliani sospettano che si tratti di tubercolosi. La sepoltura è avvenuta lunedì nel cimitero di São Francisco Xavier a Rio de Janeiro.

Molti i personaggi noti del mondo dello spettacolo brasiliano che hanno pianto la sua perdita. L’attrice Larissa Manoela ha commentato così la prematura scomparsa della collega: «Ancora sotto shock. Ragazza giovane, molto talentuosa e affettuosa. Riposa in pace Isis. Condoglianze a tutta la famiglia».

Matheus Dias, volto noto della soap opere, la paragonava al sole: «Era bello sentirti ridere, avevi una voce così dolce. Ti ho sempre lodato, ho sempre saputo quanto eri grande e non a caso ti paragonavo al sole. Ora incanterai altri luoghi e spero che tu ti prenda cura di noi, ovunque tu sia».

Anche l'attrice Aline Borges le ha reso omaggio con dolci parole: «Sono qui a piangere e cercare di trovare una ragione. La sua morte prematura è un vero shock e fa male».

Isis Freitas aveva cominciato la sua carriera come modella per diverse pubblicità di cosmetici e la sua folta chioma riccia faceva gola a diversi brand di prodotti per capelli. Successivamente intraprese la carriera d’attrice partecipando a diverse opere teatrali.