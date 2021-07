L'Islanda sperimenta la settimana lavorativa con turni ridotti e il risultato è travolgente

Tra il 2015 e il 2019, l'Islanda è stata teatro del più grande test effettuato per studiare gli effetti di una settimana lavorativa più corta. L'analisi del progetto, pubblicata dall'Associazione di esperti per la sostenibilità e la democrazia in Islanda (Alda) e The Autonomy, un gruppo indipendente e progressista del Regno Unito, ha concluso che il turno ridotto rende le persone più felici, più sane e anche più produttive.

L'inizio del percorso è stato guidato dalla città di Reykjavik e dal governo islandese, con oltre l'1% della forza lavoro del paese coinvolta. Nel progetto sono stati esaminati 2.500 lavoratori di diversi settori: ospedali, uffici, scuole. La maggior parte dei lavoratori che avevano un turno di 40 ore a una settimana hanno visto il loro turno ridotto a 35 o 36 ore senza la riduzione della retribuzione.

Nei risultati del progetto pilota, i lavoratori hanno riferito di sentirsi meno stressati e hanno affermato che la loro salute e l'equilibrio tra vita personale e lavorativa sono migliorati. I ricercatori hanno anche notato che la produttività è rimasta la stessa o addirittura è aumentata.

Da quando questi test sono stati completati, i sindacati hanno negoziato i modelli di lavoro e oggi l'86% della forza lavoro del paese ha ore ridotte e lo stesso stipendio.

Will Stronge, direttore dello studio di Autonomy, ha commentato che «il più grande processo al mondo sul taglio della settimana lavorativa nel settore pubblico è stato, in ogni modo, un successo travolgente». In questo senso, sottolinea che l'esperimento mostra «che il settore pubblico è pronto per essere il pioniere nella riduzione delle ore di lavoro a settimana».