Israele-Gaza, allarme Casa Bianca: trema tutto il Medio Oriente

Allarme rosso, trema tutto il Medio Oriente.

«Il rischio che la guerra possa propagarsi all’intera regione è concreto ed elevatissimo».

Non solo Israele contro Hamas, dunque. Lo “strillo” della Casa Bianca, nelle parole del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, chiama direttamente in causa gli Stati Uniti e gli alleati occidentali da una parte, ed Hezbollah e l’Iran dall’altra. Non solo. Perché con il Libano già coinvolto, e con il mondo orientale alla finestra, si configura davvero un possibile sfacelo.

«Siamo in uno stato di massima allerta perché le minacce contro di noi e contro la nostra sicurezza sono brutali ed evidenti», ha sottolineato Sullivan nel corso di un’intervista rilasciata alla rete televisiva CBS, in seno alla popolare trasmissione “Face the Nation”.

Questo mentre gli stessi Stati Uniti non hanno esitato a scendere in campo anche militarmente, con dei raid aerei dei caccia americani che hanno preso di mira delle installazioni nell’est della Siria. Installazioni collegate, secondo l’intelligence a stelle e strisce, ai guardiani della rivoluzione islamica di Teheran.

Guardiani accusati a loro volta di aver attaccato con dei droni le forze di Washington stanziate nella regione.

Il pericolo imminente di una colossale e neanche tanto improvvisa rissa, insomma, è per l’appunto elevatissimo.

Sullivan lo rimarca, e Biden lo sa molto bene. Biden che nel frattempo deve fare i conti con un’opposizione interna, interna pure allo stesso Partito Democratico comunque attento alla causa palestinese e più in generale a quella della pace, tanto in chiave politica estera, quanto in ottica campagna elettorale 2024.

Sul piano del popolo, infatti, nessuno vuole nessuna nuova guerra né nessun coinvolgimento, diretto o indiretto che sia, degli Stati Uniti d’America.

C’era già grande stanchezza nei confronti del dossier Ucraina, ora aleggia ancora più netto il timore che gli interessi dell’americano medio possano passare ulteriormente in secondo piano.

Che le cose, ad esempio in particolare in economia, possano andare ancora peggio.