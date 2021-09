Covid, in Israele il 40% dei nuovi casi ha meno di 11 anni. Lo studio: con terza dose anticorpi 10 volte maggiori

Sono ancora troppo piccoli per ricevere il vaccino contro il Covid e per questo nelle ultime settimane è cresciuto il numero dei contagi. È il caso dei bambini sotto gli 11 anni in Israele, dove il ministero della Sanità ha specificato che il 40% dei nuovi casi riguarda proprio i più piccoli. Il 14% dei 9.539 casi nelle ultime 24 ore invece riguarda i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni mentre solo il 4% gli over 60. Il tasso di positività è del 5,9% (165.584 tamponi nell'ultimo giorno). In Israele sono già cominciate le somministrazioni della terza dose.

Covid, la situazione in Israele

Attualmente sono 650 le persone ricoverate in gravi condizioni negli ospedali israeliani per complicanze causate dal coronavirus. Tra i ricoverati ci sono 424 pazienti che non erano stati vaccinati, 144 che avevano ricevuto due dosi del vaccino Pfizer e 56 a cui erano state somministrate tre dosi, come spiega il sito di Ynet. Il Jerusalem Post spiega inoltre che all'interno delle Forze della Difesa israeliane 2.570 soldati sono positivi al Covid-19 e uno di loro è in gravi condizioni. Sono 2.371 i soldati attualmente in isolamento domiciliare.

Lo studio: dopo terza dose anticorpi 10 volte maggiori

La terza dose di vaccino offre livelli di anticorpi 10 volte maggiori rispetto a quelli rilevati dopo la seconda. Lo rilevano studi preliminari di uno studio sierologico condotto dall'ospedale Sheba di Ramat Gan vicino Tel Aviv sullo staff interno. Lo studio - ripreso dai media - ha messo in comparazione i livelli di anticorpi del personale una settimana dopo il booster con quelli dello stesso personale una settimana dopo la seconda dose.