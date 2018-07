Siria, blitz israeliano: salvati 800 caschi bianchi

Domenica 22 Luglio 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una complessa operazione logistica, Israele ha aiutato ieri 800 Caschi bianchì siriani (membri della difesa civile) e loro familiari ad uscire dal territorio siriano, dove la loro incolumità era in pericolo, e a raggiungere la Giordania da dove proseguiranno verso alcuni Paesi che daranno loro asilo.I cittadini siriani sono passati dal valico di Kuneitra e sono così entrati nelle alture del Golan da dove l'esercito israeliano li ha accompagnati fino al confine con la Giordania. L'operazione, ha precisato un portavoce militare israeliano, è stata condotta su richiesta degli Stati Uniti e di alcuni Paesi europei. «Quei civili - ha aggiunto - sono stati evacuati da zone di combattimento nella Siria meridionale perché si trovavano esposti ad una minaccia immediata di morte».Si è trattato, ha precisato il portavoce, di un gesto umanitario «di carattere eccezionale»: Israele cioè non consentirà l'ingresso nel suo territorio di altri profughi o sfollati siriani. «Israele continua a mantenere una politica di non intervento per quanto concerne il conflitto in Siria», ha precisato ancora il portavoce.Secondo la radio militare, i Caschi bianchì siriani operano nelle zone controllate dai ribelli e sono specializzati nel soccorso alle zone bombardate dall'esercito di Bashar Assad e dall'aviazione russa. Con l'avanzata dell'esercito siriano nel sud della Siria, ha aggiunto la emittente, la loro vita è adesso in pericolo.