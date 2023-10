Israele, Cina a Iran: «Sostegno alla Palestina». I 27 Paesi Ue a Netanyahu: «Segua il diritto internazionale»

Dopo l'ambiguità dei primi giorni, la Cina si schiera apertamente a favore della causa palestinese e sostiene la coesione del mondo islamico di fronte al conflitto tra Hamas e Israele. Il ministro degli Esteri Wang Yi, raffinata mente esecutiva delle strategie diplomatiche del presidente Xi Jinping, ha completato la svolta del Dragone in tre mosse tra Usa e, soprattutto, Arabia Saudita e Iran, i due Paesi tornati a relazioni normalizzate con la mediazione di Pechino. Nella telefonata di sabato con l'omologo americano Antony Blinken, Wang ha bacchettato gli Stati Uniti sollecitando l'assunzione da parte di Washington di «un ruolo responsabile», in linea con la lettura dei media statali cinesi che da giorni accusano l'America di aver schierato portaerei e jet da guerra nell'area nell'ennesima esibizione muscolare.

«Il conflitto si sta intensificando e rischia di sfuggire al controllo», ha incalzato Wang che, nel resoconto di Pechino, ha chiesto «la convocazione di un incontro internazionale il più presto possibile per raggiungere un ampio consenso» sulla creazione dei due Stati - la Palestina in aggiunta a Israele -, indispensabile per gettare le basi di una pace stabile e duratura. Il ministro, a capo della diplomazia del Partito comunista cinese, ha avuto sempre sabato un'altra telefonata con l'omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud , di cui è stato fornito oggi un resoconto: la reprimenda di Wang stavolta è stata indirizzata contro Israele, le cui azioni «sono andate oltre l'ambito dell'autodifesa» mentre invece lo Stato ebraico «dovrebbe ascoltare seriamente gli appelli della comunità internazionale e del segretario generale dell'Onu sulla fine alle punizioni collettive del popolo di Gaza». Parole dure che hanno l'obiettivo evidente di bloccare le residue velleità di rapporti normalizzati tra lo Stato ebraico e Riad nell'ambito degli accordi di Abramo sponsorizzati dagli Usa. Nel colloquio odierno con la controparte iraniana Hossein Amir-Abdollahian, Wang ha infine assestato il colpo finale: la Cina «sostiene i Paesi islamici nel rafforzare l'unità e il coordinamento sulla questione palestinese» al fine di parlare «con una sola voce. La comunità internazionale dovrebbe agire per opporsi alle azioni di qualsiasi parte che danneggiano i civili», ha rincarato il capo della diplomazia cinese, chiedendo la tutela di Gaza con adeguati aiuti per prevenire una crisi umanitaria. La svolta del Dragone non ha sorpreso gli osservatori.

«La Cina ha mostrato solo un sostegno iniziale a Israele e ora, dopo aver scoperto la comune reazione musulmana, si è rivoltata completamente contro Israele per trarne un vantaggio strategico», ha commentato Derek Grossman, analista di Rand Corporation, con un post su X.

I ventisette Paesi dell'Unione europea scrivono una dichiarazione congiunta sulla situazione del conflitto. «L'Unione europea condanna con la massima fermezza Hamas e i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutto Israele e deplora profondamente la perdita di vite umane. Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Sottolineiamo con forza il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale di fronte a tali attacchi violenti e indiscriminati», si legge nel comunicato. «Ribadiamo l'importanza di garantire la protezione di tutti i civili in ogni momento in linea con il diritto internazionale umanitario», aggiungono.

«Le tragiche scene che si stanno verificando nella Striscia di Gaza a causa dell'assedio e della mancanza di beni di prima necessità, combinate con la distruzione portata dai significativi bombardamenti, stanno sollevando campanelli d'allarme nella comunità internazionale». Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella lettera d'invito ai leader Ue per il vertice straordinario del 17 ottobre. Michel esprime solidarietà al popolo di Israele e alle vittime degli attacchi terroristici, evidenziando che « Israele ha il diritto di difendersi nel pieno rispetto del diritto internazionale, in particolare umanitario».