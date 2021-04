Israele, il primo giorno senza mascherina all'aperto: le foto che fanno sperare

Israele toglie la mascherina. Da oggi non è più necessario per i residenti indossarla all'aperto. Per il Commissario per la lotta al virus Nachman Ash «la grande sfida» sarà garantire che le mascherine siano utilizzate in spazi chiusi. «Spero - ha sottolineato - che possiamo contare sul fatto che ognuno tenga un mascherina in tasca e la usi quando serve». Ma il divieto rimane per il luoghi chiusi, compresa la scuola. Almeno per ora. Perché alcuni esperti ritengono che, se la situazione contagi da Covid rimane bassa, allora l'obbligo potrebbe essere revocato totalmente. Sono infatti circa 200 le persone che attualmente hanno il virus nel Paese in Medio Oriente, mentre a fine gennaio erano più di 1200. E il motivo del miglioramento sono i vaccini.

Pfizer ha cambiato tutto

In Israele circa 5,3 dei 9 milioni di abitanti hanno ricevuto il vaccino dell'azienda farmaceutica statunitense Pfizer. Ma gli esperti avvertono: «Non è stata ancora raggiunta l'immunità di gregge». Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono il 57,3% della popolazione, ma considerando anche chi è guarito dall'infezione si arriva al 70% circa di immunizzati. Mancano, però, ancora 1 milione di persone sopra i 16 anni che non hanno ancora ricevuto un'iniezione.

Riaprono i confini

I vaccinati possono andare in Israele. Il governo israeliano ha deciso di riaprire al turismo dopo oltre un anno. Quando? Dal prossimo 23 maggio, secondo quanto annunciato dal ministero della salute: i turisti vaccinati provenienti da tutto il mondo potranno entrare nel Paese. Sarà però necessario sottoporsi a un test molecolare prima della partenza e presentare la prova della vaccinazione. L'accesso, almeno all'inizio, non sarà per tutti i vaccinati, e sarà consentito soltanto ai gruppi, più facili da monitorare. Il governo sta anche pensando a una quota massima di ingressi giornalieri, utile a testare il sistema per poi decidere successivamente su un'eventuale apertura totale.