Emirati Arabi e Israele, storico accordo tra i due paesi "nemici" per combattere il coronavirus

Nemici sul fronte diplomatico ma alleati per combattere la pandemia. La lotta al coronavirus fa tranquillamente a meno della politica. Israele ed Emirati Arabi Uniti - che da sempre, nonostante recenti avvicinamenti, non hanno alcun rapporto diplomatico ufficiale - hanno appena raggiunto un accordo per sviluppare ricerche e tecnologie comuni nella battaglia contro l'infezione da Covid-19. Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato nei giorni scorsi "cooperazione scientifica" con gli Emirati per combattere la pandemia. Il nuovo scenario passa attraverso la firma di una intesa tra aziende di primo piano dei rispettivi Paesi: Gruppo 42 (G42), società di intelligenza artificiale e cloud computing con base ad Abu Dhabi, ha firmato un protocollo d'intesa con Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (Iai), ovvero la punta di diamante, anche militare, della tecnologia dello stato ebraico, per esplorare le collaborazioni nella ricerca e sviluppo di soluzioni per combattere la SARS-CoV-2.

Un accordo definito «storico» da tutte le parti in causa ma di cui per ora non si sa molto per contenuti e sostanza, visti i rispettivi campi di intervento dei gruppi coinvolti. G42 è stato in prima linea nella battaglia contro Covid-19 sin dall'inizio dell'epidemia. Grazie alla sua esperienza nella genomica basata sull'intelligenza artificiale, la società ha recentemente annunciato una nuova partnership con Oxford Nanopore Technologies del Regno Unito per lo sviluppo congiunto di una soluzione di rilevamento end-to-end per lo screening in massa e su richiesta, nel tentativo di supportare il riapertura delle economie globali. A giugno, G42 e la società farmaceutica cinese Sinopharm China National Biotec Group (CNBG) hanno firmato un accordo di cooperazione clinica per lanciare i primi studi clinici di fase III al mondo su un vaccino inattivato Covid-19 che sarà supervisionato dal Dipartimento della Salute degli Emirati Arabi Uniti. In soli 14 giorni, è stato costruito un laboratorio ad alta produttività già operativo che consentirà il rilevamento e la diagnosi su scala demografica del virus Covid-19. «La nostra società - ha affermato Peng Xiao, ceo di G42 - abbraccia in pieno la cooperazione internazionale come maniera di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per il bene pubblico. Siamo onorati di seguire l'esempio, condividere risorse e conoscenze con Rafael e Iai per una causa così significativa».

Con un'esperienza di oltre 72 anni, Rafael Advanced Defense Systems è un centro nazionale di ricerca e sviluppo attraverso la sua vasta gamma di tecnologie all'avanguardia. Rafael è famoso in tutto il mondo per i suoi avanzati sistemi di difesa, incluso il recente sviluppo di un sistema laser ad alta potenza che rileva, identifica e intercetta gli obiettivi in ​​movimento, consentendo una sicurezza avanzata dello spazio aereo dai droni ostili. Durante la pandemia globale, Rafael ha rapidamente sviluppato una gamma di soluzioni come sistemi robotici per ospedali, sensori termici per il rilevamento remoto della temperatura corporea, uno "splitter" unico che i ventilatori possono utilizzare contemporaneamente su due pazienti, un'app per lo streaming di dati medici, tecnologie per big data e altro ancora. Ariel Karo, vicepresidente esecutivo della Rafael per il marketing e lo sviluppo del business, ha aggiunto: «Questa è una collaborazione storica nata da una crisi globale. Come leader tecnologico, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale, siamo orgogliosi di offrire la nostra gamma di capacità e know-how per aiutare nella lotta contro il Covid-19».

Grande soddisfazione anche da parte della Israel Aerospace Industries: «Abbiamo firmato un storico accordo di cooperazione - ha sottolineato il vicepresidente Yoav Turgeman - Il Covid-19 non distingue tra continenti, popoli e religioni e noi assegniamo la massima importanza alla cooperazione nell'ottenere soluzioni innovative. Siamo fieri di unirci a G42 degli Emirati e ci auguriamo che questo conduca ad una futura collaborazione tra le nostre due nazioni».

I dirigenti delle rispettive società hanno preso parte a una cerimonia di firma tenuta in videoconferenza tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele durante la quale hanno discusso delle rispettive competenze e tecnologie: l'intesa mira a combinare le rispettive conoscenze, personale, tecnologia e risorse per concettualizzare, sviluppare e ottimizzare soluzioni innovative per promuovere lo sviluppo di soluzioni e iniziative mediche risolutive utili ad affrontare e sconfiggere il virus. Dunque un accordo che può non solo favorire la popolazione dei due paesi, ma l'intera umanità.

