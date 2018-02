Tensione ad alta quota: aereo israeliano a caccia di drone iraniano, contraerea siriana lo abbatte

L'Esercito israeliano ha intercettato questa mattina un drone iraniano decollato dalla Siria in direzione dello Stato ebraico. In risposta alla «provocazione», ha fatto sapere l'Esercito, sono stati attaccatti obiettivi iraniani in Siria. Un F16 israeliano impegnato nell'azione è finito nel mirino dei missili anti-aereo siriani: i due piloti sono riusciti a paracadutarsi fuori, mentre l'aereo è precipitato nel nord di Israel

«Durante l'attacco (in Siria, ndr), contro i velivoli israeliani sono stati lanciati numerosi missili di antiaerea. I piloti di un apparecchio hanno abbandonato il loro aereo, in base alle procedure. Sono atterrati in territorio israeliano dove hanno ricevuto cure mediche».

Secondo l'agenzia di stampa di Damasco Sana, gli aerei israeliani avrebbero colpito postazioni militari fuori dalla capitale, dove si sono sentite numerose esplosioni.

La Siria ha «un pieno diritto a difendere le proprie terre ogni volta che Israele ricorre ad aggressività nei suoi confronti»: lo ha affermato a Gaza il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum. Il comportamento della Siria, secondo Barhoum, «è una reazione naturale all'attacco israeliano nel suo territorio, un'aggressione che peraltro continua da tempo». Nel suo sito in ebraico il braccio armato di Hamas, Brigate Ezzeddin al-Qassam, fa intanto appello all'Onnipotente affinché «colpisca i sionisti e li elimini tutti, uno ad uno, fino a quando non ne restino più».

Nel secondo round di «attacchi su larga scala» condotti da aerei israeliani in Siria sono stati colpiti 12 obiettivi iraniani e siriani. Lo hanno reso noto fonti militari dello Stato ebraico, citate dal quotidiano Haaretz, secondo cui tra gli obiettivi attaccati ci sono quattro batterie di difesa anti-aerea siriana. Dall'inizio dell'operazione, hanno reso noto fonti del governo, il premier israeliano Benyamin Netanyahu viene costantemente informato di tutti i dettagli in tempo reale.

Sabato 10 Febbraio 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 14:24

