Striscia di Gaza, sono tornati i combattimenti: ma si tratta per la tregua

di Mauro Evangelisti

Al settimo giorno la tregua si è frantumata. Israele accusa Hamas di avere violato i patti perché ieri mattina ha lanciato razzi dalla Striscia di Gaza (almeno una cinquantina), non ha rilasciato tutte le donne come promesso e non ha consentito alla Croce rossa di fare visita agli ostaggi rimasti prigionieri. Ieri l’Idf ha prima chiesto ai palestinesi di evacuare dalla città del Sud Khan Yunis e poi ha colpito 200 obiettivi all’interno della Striscia. Hamas sostiene che a non volere proseguire il cessate il fuoco è stato lo Stato ebraico che ieri mattina ha attaccato. Il Ministero della Salute palestinese (legato ad Hamas) ha dichiarato che la ripresa degli attacchi aerei ha causato 178 vittime, ucciso anche un giornalista dell’agenzia di stampa turca Anadolu.

TENSIONE

Va detto che giovedì due terroristi, armati di pistola e fucile, hanno attaccato dei civili a una fermata del bus a Gerusalemme, uccidendo tre persone tra cui una donna incinta (la quarta vittima, sempre israeliana, è stata ammazzata da un militare che non ha compreso che il civile, un eroe, era coraggiosamente intervenuto per fermare gli attentatori).

Hamas ha rivendicato l’attentato, dunque la tregua già giovedì appariva a rischio. Diversi ministri, quelli più a destra, da giorni stavano scalpitando, chiedendo di tornare a combattere. E ieri il ministro delle Finanze di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha chiesto di ritirarsi definitivamente dai negoziati sugli ostaggi e interrompere i contatti con Hamas e i mediatori. La svolta di ieri mattina è drammatica: bombardare il Sud della Striscia di Gaza, dove l’Idf (forze armate israeliane) prima della pausa degli attacchi aveva detto alla popolazione che viveva al Nord di trasferirsi per evitare di essere coinvolta nel conflitto, significa mettere a rischio moltissimi civili che non sapranno dove fuggire; secondo i dati diffusi da uno dei portavoce del governo, Hamas e le altre organizzazioni terroristiche hanno ancora 137 ostaggi (ma i dati sono incerti per vari motivi) ed è impossibile prevedere cosa sarà di loro. In quel numero Israele conta ancora il piccolo Kfir Bibas, 10 mesi, il fratellino Ariel, 4, e la madre, di cui Hamas ha annunciato la morte (l’Idf accusa: «la famiglia Bibas, avrebbero dovuto essere restituita, Hamas ha deciso di non farlo»). Inoltre sono compresi 11 stranieri (8 dalla Thailandia, uno dal Nepal, uno dalla Tanzania e un franco-messicano). Tra i rapiti ancora nelle mani dei terroristi, 20 donne. I racconti più recenti di chi è stato liberato sono angoscianti: agli ostaggi viene dato quasi nulla da mangiare, alcuni sono stati picchiati con cavi elettrici, i bambini sono stati sedati e sottoposti a ustioni su una gamba con il gas di scarico delle motociclette per lasciare un marchio. Nonostante la ripresa dei bombardamenti israeliani e del lancio dei razzi da parte di Hamas, esistono ancora dei canali di dialogo. Secondo la Cnn un funzionario del dipartimento americano in missione con Blinken ha detto che «le discussioni continuano anche se Hamas non ha consegnato la lista degli ostaggi di quella che sarebbe dovuta essere l’ottava giornata di tregua». Blinken, segretario di Stato Usa, con il governo israeliano era stato molto deciso, chiedendo di prorogare il cessate il fuoco e salvaguardare i civili palestinesi. La ripresa dei combattimenti proprio mentre era ancora in Israele si presta a varie chiavi di lettura, anche a quella che fa pensare a una distanza che sta crescendo tra Washington e Tel Aviv. Blinken: «La rottura della tregua è una responsabilità di Hamas, ma va fatto di tutto per far ripartire la pausa umanitaria». Un’analisi del Financial Times prevede che l’azione militare israeliana possa durare anche un anno e che l’offensiva di terra diventerà ancora più intensa a inizio del 2024. Altre fonti citate dalla Cnn dicono che se Hamas fornirà una lista «accettabile» di ostaggi da liberare, Israele è disponibile a riprendere la tregua.

BOLLETTINO

La svolta di ieri mattina costringe a tornare ai bollettini di guerra, a parlare di attacchi aerei, bombardamenti, lanci di razzi, vittime, distruzione, sofferenza. E questo succede già dal primo mattino di ieri: fuoco di artiglieria è stato segnalato a Khan Yunis e Rafah, dunque a Sud della Striscia; attacchi aerei sono avvenuti anche nel Nord Ovest di Gaza City, mentre l’Idf ha segnalato i lanci di razzi da parte di Hamas e in varie città israeliane si sono udite le sirene di allarme. In serata, sempre dalla Striscia, la Jihad islamica ha lanciato altri razzi su Gerusalemme. Al confine con il Libano nel pomeriggio si è aggravata di nuovo la situazione, Hezbollah ha rivendicato un nuovo attacco a Israele vicino alla frontiera, l’Idf ha risposto e sono state segnalate due vittime tra i miliziani. I bombardamenti, giovedì, hanno interessato alcuni depositi di missili di precisione e droni nella capitale yemenita Sanàa, secondo quanto ha riferito l’emittente al-Arabiya, in una «zona militare chiusa» appartenente alle milizie sciite filoiraniane al-Houthi (Israele però nega di essere responsabile dell’azione). A metà pomeriggio il primo ministro israeliano Netanyahu: «Continuiamo a combattere con tutta la nostra forza fino al raggiungimento dei nostri obiettivi». A Blinken che giovedì gli chiedeva di garantire, dopo la fine della guerra, l’integrità territoriale della Striscia, secondo i media israeliani Netanyahu ha risposto: «L’Idf istituirà una zona cuscinetto “nelle profondità” di Gaza dopo la guerra». Per Netanyahu però c’è l’ombra del fallimento della difesa della Nazione. Una inchiesta del New York Times ha messo in fila gli errori del sistema di prevenzione dell’assalto del 7 ottobre: il piano di battaglia di Hamas era noto da molto tempo a Israele, ma fu ignorato, alcuni funzionari lo avevano ottenuto più di un anno fa, «liquidandolo però come troppo ambizioso».