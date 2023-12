Khan Yunis, circondata casa leader Hamas Sinwar. Idf: a Gaza nord maxi deposito di armi di Hamas

di Vittorio Sabadin

Nessuno si illudeva che gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas potessero tornare tutti a casa, ma il premier israeliano Benyamin Netanyahu lo ha crudamente comunicato ai loro parenti, che erano riusciti finalmente a incontrarlo ieri pomeriggio e speravano di ascoltare frasi più incoraggianti. «Allo stato attuale - ha detto - non è possibile riportarli tutti indietro. Si può davvero pensare che se questa fosse un'opzione qualcuno la rifiuterebbe?». L'incontro è andato molto male. È stato breve, e alcune delle famiglie se ne sono andate in anticipo, disgustate. Netanyahu ha abbracciato le persone presenti a una a una, ma sembrava di essere a un funerale.

LA RABBIA

LA STRATEGIA

L'ASSEDIO AL SUD

IL PIANO

Danny Miran, fratello di Omri, uno degli ostaggi, ha dichiarato al giornale Haaretz che l'incontro con il premier e il Gabinetto di guerra è stato «una vergogna» e che niente «era stato organizzato». Netanyahu non ha risposto alle domande e si è limitato a leggere un testo già pronto, facendo sapere che gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas dovrebbero essere 138. Della delegazione facevano parte anche alcuni dei rilasciati che hanno raccontato al premier gli orrori subiti. Netanyahu è apparso nervoso e livido, forse anche a causa del processo nel quale è accusato di corruzione che è ricominciato nonostante la guerra. La figlia dell'ostaggio Chaim Peri, 79 anni, gli ha detto che i prigionieri a Gaza «vivono di tempo preso in prestito», e che riportarli a casa dovrebbe essere una priorità più alta della guerra in corso. Gli altri parenti hanno applaudito, ma le priorità dell'esercito sembrano concentrarsi su altri obiettivi.Le operazioni militari proseguono verso sud, dove ci sono ormai così tanti profughi che i mezzi degli aiuti umanitari faticano a passare. Secondo alcuni funzionari della Casa Bianca citati dalla Cnn, l'attuale operazione di terra a Gaza «durerà diverse settimane» e poi «entro gennaio» Israele passerà ad una strategia «a bassa intensità e iperlocalizzata» che prenda di mira militanti e leader di Hamas. Ai militari, secondo Wall Street Journal e Jerusalem Post, è venuta un'idea: inondare i tunnel di Hamas con acqua di mare. Cinque grandi pompe sono state già assemblate a nord del campo profughi di al-Shati, ma non sono state ancora attivate perché l'Idf ha chiesto agli Stati Uniti una consulenza sull'impatto ambientale che l'acqua di mare pompata in una rete di gallerie lunga più di 500 chilometri avrebbe sulle falde acquifere già semi-saline e sul suolo della Striscia. L'Egitto nel 2015 aveva pompato acqua di mare nei tunnel di confine e gli agricoltori di Rafah non raccolsero più nulla. Se mai sarà attuato, il pompaggio dell'acqua richiederà alcune settimane e lascerà il tempo ai terroristi di Hamas di abbandonare i tunnel e di portare con sé gli ostaggi che vi sono ancora nascosti. Ex funzionari statunitensi hanno dichiarato al Wall Street Journal che il piano riceverebbe la condanna del mondo, ma potrebbe anche essere uno dei pochi modi per distruggere per sempre i tunnel. L'esercito israeliano è molto tentato dall'ipotesi, perché l'inondazione delle gallerie farebbe anche risparmiare vite umane, tempo e soldi del governo ai militari che altrimenti dovrebbero liberarle e distruggerle metro per metro.L'esercito israeliano è intanto arrivato nel centro di Khan Yunis, la città che è il cuore di Hamas nel sud di Gaza. L'aviazione ha accompagnato le forze di terra bombardando le postazioni di comando dei terroristi e causando inevitabilmente altre vittime civili. Contemporaneamente le divisioni 162 e 36 hanno circondato Shejaia, l'unica roccaforte rimasta ad Hamas nel nord della Striscia. Un alto funzionario dell'Idf ha rivelato che l'esercito ha rinviato l'uccisione del capo del battaglione Shejaia fino a poco prima che fosse pronto ad avanzare in forze, per approfittare dello shock e della disorganizzazione del nemico. Si è saputo che diverse centinaia di terroristi sono stati uccisi domenica, segnando uno dei giorni più letali per le forze di Hamas, che ha perso 6.000 effettivi dall'inizio della guerra e ne ha altre migliaia feriti. Ma sono rimasti ancora 20 mila combattenti rispetto ai 30 mila originali, mentre le vittime complessive a Gaza stanno arrivando a 16 mila. L'agenzia palestinese Wafa ha comunicato che almeno 50 persone sono morte ieri un in raid su due scuole piene di sfollati, e gli israeliani hanno calcolato che finora due civili sono rimasti uccisi per ogni terrorista neutralizzato.Gli ufficiali sono però soddisfatti di come vanno le cose.Il maggiore generale Yaron Finkleman ha dichiarato: «Siamo nel cuore di Jabalia, nel cuore di Shejaia e, da lunedì sera, nel cuore di Khan Yunis. Siamo nel giorno più intenso dall'inizio dell'invasione, in termini di numero di terroristi uccisi, numero di battaglie e volume di fuoco esercitato dalle forze di terra e aeree. Abbiamo intenzione di continuare ad attaccare e di ottenere nuovi risultati». Ci sono scaramucce al confine con il Libano e si sparano ancora razzi su Tel Aviv e Ashkelon, ieri quasi 100. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken va e viene dal Qatar per cercare una tregua, ma Netanyahu ha detto cosa pensa di come finirà con gli ostaggi, e dunque i militari hanno via libera per spianare quello che resta di Gaza.