Covid, Israele supera gli Usa per rapporto morti/abitanti: «Contagi giornalieri altissimi»

Israele e Covid, la situazione è sempre più allarmante. Il Paese ha infatti superato gli Usa nel rapporto tra morti da coronavirus e numero di abitanti. Allo stesso tempo è al vertice dei Paesi con il più alto numero di nuovi contagi giornalieri, sempre rispetto alla popolazione.

Lo rivela un rapporto del ministero della Difesa secondo cui in base alla media calcolata nell'ultima settimana, per la prima volta il tasso in Israele è di 3.5 morti per milione di abitanti mentre negli Usa è di circa il 2,2 . Nel Paese è in corso un lockdown fino all'11 ottobre ma si va verso prolungamento.



