Israele, nuovo lancio di razzi da Gaza. Netanyahu convoca gabinetto di sicurezza, tra i temi la tregua

Dopo qualche ora di calma è ripreso un intenso lanciodi razzi da Gaza verso il sud di Israele. Lo ha riferito l'esercito spiegando che i luoghi bersagliati sono le comunità israeliane attorno alla Striscia, e poi le città di Ashkelon, Ashdod, Beer Sheva e villaggi beduini del Negev. Molti i razzi intercettati dal sistema di protezione civile Iron Dome. A Beer Sheva nella zona industriale è stato centrato un edificio ma non si hanno notizie di vittime. Nel frattempo il premier Benyamin Netanyahu ha convocato per le 19 di questa sera (le 18 in Italia) il gabinetto di sicurezza. Secondo alcuni media, oltre all'esame dell'attuale situazione militare nella Striscia e il lancio di razzi da Gaza, i ministri discuteranno anche di un possibile cessate il fuoco.

APPROFONDIMENTI MEDIO ORIENTE Israele-Gaza: otto ore di calma poi nella notte ancora razzi e raid MEDIO ORIENTE Gaza, Francia presenta risoluzione alle Nazioni Unite per il cessate... STORIE DI COVID Gaza, rapper 12enne canta fra le macerie: «Volete vedere il...



​Gaza, rapper 12enne canta fra le macerie: «Volete vedere il dolore?». Oltre 4 milioni di visualizzazioni

Possibile cessate il fuoco

Un possibile cessate il fuoco con Gaza potrebbe essere raggiunto nelle prossime 24 ore. Lo riporta il sito Walla che cita alte fonti israeliane non precisate. La mediazione indiretta tra le parti - ha proseguito - avviene tramite i servizi di intelligence egiziani e l'inviato dell'Onu. Secondo le stesse fonti, i mediatori egiziani stanno conducendo contatti diretti con Hamas nella Striscia. Tom Wennesland, l'inviato Onu per il Medio Oriente, invece è andato a Doha in Qatar dove vivono importanti dirigenti di Hamas in esilio, tra cui Ismail Haniyeh.

Il NyTimes: cessate il fuoco in cambio di due corpi in mano ad Hamas

Un cessate il fuoco per «fasi» starebbe maturando tra Israele e Hamas e dovrebbe concretizzarsi entro due giorni. Lo scrive il 'Nyt', citando una fonte israeliana a conoscenza dei negoziati in corso e che ha rivelato alcuni dettagli dell'intesa. La prima fase, scrive il giornale americano, includerebbe la cessazione degli attacchi israeliani contro infrastrutture di Hamas e dei tentavi di uccidere esponenti del movimento islamista. Hamas, invece, interromperebbe completamente i lanci di razzi contro le città israeliane. Israele, secondo la fonte, sta chiedendo anche che venga bloccata la costruzione dei tunnel verso il confine e interrotte le manifestazioni violente lungo la barriera. Ci sarebbero anche altre fasi successive al cessate il fuoco. Si starebbe discutendo, infatti, del ritorno dei corpi di due soldati israeliani in mano a Hamas e di due civili israeliani detenuti dalla fazione palestinese. In cambio Israele permetterebbe l'ingresso di merci e denaro a Gaza.