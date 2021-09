Israele, tasso di contagi minimo da due settimane. «Superata quarta ondata»

In Israele il tasso di contagi registrato nelle ultime 24 ore è al minimo da oltre due settimane. Nel Paese il dato si attesta al 5 settembre al 5,76% con 4.975 nuovi casi di Covid-19 rilevati su 87.744 test effettuati. Giovedì e venerdì il tasso di positività era rispettivamente all'8,42% e al 6,91%. Negli ospedali israeliani sono ricoverati 679 pazienti Covid-19 in gravi condizioni, 143 dei quali collegati a ventilatori, come riporta il sito di Ynet. Solo fino al 3 settembre il paese aveva registrato oltre 10 mila contagi per il quarto giorno consecutivo.

C'è quindi un cauto ottimismo tra gli esperti della Sanità, che ritengono possibile che il Paese abbia superato la quarta ondata della pandemia. Il professor Eran Segal, consulente scientifico del governo sulla pandemia e creatore del modello di previsione del coronavirus del Weizmann Institute of Science, ha dichiarato a Ynet che Israele è riuscito a superare l'attuale ondata di infezioni poiché i dati mostrano un rallentamento nella diffusione della pandemia.

Il direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, ha detto di aspettarsi che i tassi di infezioni si abbasseranno nei prossimi giorni. «L'effetto dei vaccini - ha spiegato - supererà le conseguenze dell'inizio dell'anno scolastico e vedremo una diminuzione della morbilità nei prossimi giorni».