Gerusalemme, Hamas lancia sette razzi sulla città: evacuato il Muro del Pianto. «Trenta missili su Israele»

Israele, sette razzi sono stati lanciati verso le zone di Gerusalemme. Il braccio militare di Hamas, il movimento islamista palestinese che controlla la Striscia di Gaza, ha rivendicato l'attacco. In una nota citata dal Times of Israel, le Brigate Ezzedin al-Qassam hanno dichiarato che si è trattato di una risposta ai «crimini e all'aggressione» contro la moschea di Al-Aqsa ed i palestinesi di Sheikh Jarrah da parte di Israele. «Questo è un messaggio che il nemico dovrebbe ben comprendere», ha affermato un portavoce delle Brigate. La polizia di Gerusalemme sta evacuando le persone al Muro del Pianto nella Città Vecchia. Anche i deputati della Knesset, il Parlamento israeliano, hanno lasciato l'aula e il palazzo dopo il risuonare delle sirene.

Nuovi scontri a Gerusalemme Est, centinaia di feriti alla Spianata delle Moschee

I missili sparati contro l'area di Gerusalemme sono sette, uno dei quali è stato intercettato dalla difesa aerea. Lo ha reso noto l'esercito israeliano. Non si registrano feriti o danni, riferisce l'esercito, secondo il quale i missili sono caduti in aree aperte.

Caos in Israele - Saraya al-Quds, l'ala militare della Jihad islamica, ha rivendicato il lancio di 30 razzi verso Israele. Un suo portavoce ha aggiunto di aver anche sparato un razzo anticarro Kornet contro un «veicolo militare» israeliano che si trovava in prossimità della linea di demarcazione. In Israele è stato confermato il lancio del razzo «che però ha colpito un veicolo civile, e non militare». Il conducente si è salvato.