Istanbul, arrestata l'autrice dell'attentato in centro. Il ministro dell'Interno: «Strage causata da Pkk e dai siriani sostenuti dagli Stati Uniti». Sei morti

Il bilancio dell'attentato a Istanbul sale nelle ore in cui le autorità turche fanno sapere che tra i 43 fermati nella serata e nella notte c'è anche la presunta autrice del massacro: si tratta di Ahlam Albashir, siriana, che, secondo le autorità turche, ha confessato di essere stata addestrata da Pkk e Ypg.

Albashir è stata arrestata questa mattina insieme ad altre 46 persone, tutte accusate di aver preso parte all'attentato che ieri ha sconvolto la Turchia

I morti nella via dello shopping Istiklal sono, al momento, 6 mentre i i feriti sono più di 80. Non vi sono stranieri in questi elenchi.

Per il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu fin dall'inizio la pista investigativa più calda di tutte le altre, una pista basata anche su consistenti precedenti storici, è stata quella del Pkk, ovvero il Partito dei lavoratori del Kurdistan.

#Turkey 🇹🇷: CT Unit arrested a Syrian woman, Ahlam Albashir, who allegedly planted the bomb in #Taksim (#İstanbul) and affiliated with YPG.



Also a pistol with Özkursan PAK ammo seized.

The pistol seems to be blank EKOL Aras Magnum (or similar), oddly not converted for live ammo. https://t.co/JS0hqfO1tI pic.twitter.com/EuO9AUcVG0

— War Noir (@war_noir) November 14, 2022