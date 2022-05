L'Italia e le armi all'Ucraina, arriva un sistema cibernetico in grado di catturare i droni russi

Fra le nuove armi che l'Italia potrebbe inviare in Ucraina ci sarebbe anche un sistema cibernetico in grado di "rubare" i droni russi portandoli ad atterrare in territorio amico. Il sistema si chiama Guardian e la sua integrazione in altri sistemi antidrone è stata presentata lo scorso settembre da Leonardo. L'azienda italiana è stata coinvolta in un programma britannico di protezione dai droni ostili ed è riuscita a combinare la tecnologia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati