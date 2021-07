Ursula Von der Leyen questa serà farà il tifo per l'Italia. La presidentessa della Commissione europea lo aveva già annunciato nei giorni scorsi, ma oggi si è spinta oltre, pubblicando una foto con la maglia azzurra accompagnata da un messaggio di sostegno per la nostra Nazionale. «Sorpresa molto carina da parte del nostro team della Commissione europea in Italia - scrive Von der Leyen su Twitter - Forza azzurri, dita incrociate per stasera!». Per la politica tedesca una maglia dell'Italia con il 27, il numero degli stati membri dell'Unione Europea. Quella da cui l'Inghilterra (e Regno Unito) è uscita con la Brexit.

