Italia sotto attacco in Libia, il fango degli 007 di Parigi contro l'asse Roma-Tripoli

Domenica 2 Settembre 2018, 12:00

Italia sotto attacco in Libia. Il razzo che ha colpito l'hotel Al Wadan di Tripoli non ha causato danni alla vicinissima ambasciata italiana e al personale che continua a lavorare al suo interno, ma a preoccupare le autorità di Roma ci sono anche gli attacchi mediatici contro l'Italia e contro l'ambasciatore in Libia, Giuseppe Perrone. Mentre Tripoli brucia per i violenti conflitti scoppiati tra le varie milizie della città, i siti web e le tv locali continuano a diffondere fake news, incluso un fantasioso sostegno aereo italiano ai raid del governo di Serraj contro le milizie ribelli a Tarhuna. Dietro queste mosse per destabilizzare le relazioni tra il governo di Roma e quello di Tripoli, in molti intravedono un ruolo della Francia, ormai decisa a scalzare il dossier libico dalle mani italiane.L'ultimo eloquente episodio è stato un articolo pubblicato su un portale molto seguito in Libia, «Africa Intelligence». Venerdì scorso il sito web aveva scritto un articolo in cui annunciava che l'Italia era pronta a sostituire l'ambasciatore Perrone per compiacere il generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica sempre più in rotta di collisione con il governo di Tripoli guidato da Fayez al-Serraj. Fake news a cui hanno dovuto replicare direttamente fonti della Farnesina, spiegando che queste notizie erano «infondate e strumentali». A Roma non si esclude che dietro questa sequenza di notizie false diffuse in Libia che mettono nel mirino l'Italia ci siano, ancora una volta, le agenzie di intelligence francesi. Se infatti l'Italia ha stretto un asse solido con il governo di Tripoli presieduto da Serraj, la Francia ha coltivato un rapporto stabile con il generale Haftar. Una divisione sempre più netta tra Italia e Francia nei rapporti di forza attualmente esistenti in Libia, nonostante l'unico governo attualmente riconosciuto dagli organismi internazionali sia proprio quello tripolino. Manovre francesi che hanno probabilmente inciso per destabilizzare sempre di più la situazione nel Paese nordafricano che già nel maggio scorso era piombato nel caos dopo una conferenza di pace organizzata a Parigi dal presidente Macron in cui venne stabilito di svolgere le elezioni in Libia già nel prossimo dicembre. Data sempre più irrealistica anche in seguito agli ultimi conflitti a fuoco nella capitale, un fallimento che ora la Francia vorrebbe addossare all'Italia.