L'Italia è tra i 10 posti più sicuri dove fare le vacanze quest'estate secondo il New York Times

L’estate e il turismo in questa estate 2020 avranno un grosso punto interrogativo per l’Italia, ma c’è chi da oltreoceano ci fa buona pubblicità: il New York Times, in un articolo dello scorso 8 maggio, ha infatti inserito l’Italia nei 10 posti più sicuri per le vacanze estive in questo periodo di pandemia di coronavirus.

L’articolo, firmato dalla cronista Lauren Sloss, analizza le date della fine del lockdown e le restrizioni sia per i residenti sia per i turisti, e spiega come in Italia sia evidente la necessità di far ripartire l’economia a partire dal turismo, che rappresenta un settore fondamentale per il Paese.

In particolare la Sloss parla della costiera amalfitana come uno dei posti da visitare assolutamente, grazie anche ai numeri molto bassi dei contagi in Campania e nel Sud in generale. Oltre all’Italia, l’articolo mette nei posti più sicuri anche Francia, Grecia, Australia, Nuova Zelanda, Porto Rico, Islanda, Messico, Singapore e le Hawaii. (Clicca qui per leggere l'articolo originale sul NY Times)

