Turista italiana di 26 anni muore in Francia: colpita da una serranda dopo la cena al ristorante con gli amici

Un giovane turista italiana è morta ieri a Briancon, in Francia, dopo essere stata colpita da una serranda staccatasi da un edificio. Lo riportano i media locali. Secondo le prime informazioni, giunte da persone che la conoscevano, dovrebbe trattarsi di una torinese di 26 anni.

La tragedia dopo la cena al ristorante

APPROFONDIMENTI TRAGEDIA Malore mentre fa il bagno, muore anziano turista a Tarquinia STATI UNITI Donna trafitta da un ombrellone in spiaggia muore a 63 anni: choc in... LA TRAGEDIA Nettuno, beve una birra e annega: gli sciacalli gli rubano lo zaino TORVAJANICA Torvajanica, cadavere di una donna trovato in spiaggia. Le ultime...

La ragazza, sempre secondo quanto riportato dai media locali, dopo una serata al ristorante con amici stava percorrendo la strada chiamata 'Grand Rue', situata nella città vecchia. La saracinesca si sarebbe staccata da una finestra al secondo piano. La giovane è morta nell'ambulanza che la stava trasportando in ospedale.

Aperta inchiesta

La procura di Gap ha aperto un'inchiesta giudiziaria per omicidio e messa in pericolo della vita altrui. Guidata dalla questura di Briançon, dovrà stabilire le circostanze in cui si sono verificati i fatti, riporta il sito ledauphiné.com.